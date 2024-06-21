В СК завели дело после крушение вертолета в амурской тайге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолет сутки назад пропал, а 21 июня стало известно о крушении
Вертолет сутки назад пропал, а 21 июня стало известно о крушении Фото:

Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. 

«Начато расследование по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в СК. 

Вертолет пропал сутки назад. Воздушное судно вылетело с площадки одно из предприятий и перестало выходить на связь. В результате крушения погибли пилот и три пассажира. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.  «Начато расследование по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в СК.  Вертолет пропал сутки назад. Воздушное судно вылетело с площадки одно из предприятий и перестало выходить на связь. В результате крушения погибли пилот и три пассажира. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...