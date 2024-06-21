В СК завели дело после крушение вертолета в амурской тайге

Вертолет сутки назад пропал, а 21 июня стало известно о крушении
Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Robinson R-66 в Амурской области, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«Начато расследование по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщили в СК.
Вертолет пропал сутки назад. Воздушное судно вылетело с площадки одно из предприятий и перестало выходить на связь. В результате крушения погибли пилот и три пассажира.
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