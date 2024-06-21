Названа причина крушения вертолета в Амурской области

112: основная версия крушения вертолета в амурской тайге — технеисправность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Техническая неисправность и ошибка пилота могли стать причиной катастрофы
Техническая неисправность и ошибка пилота могли стать причиной катастрофы Фото:

Среди причин крушения вертолета Robinson R-66 основными выделяют техническую неисправность и ошибку пилота. При авиапроисшествии погибли четыре человека. 

«Причины трагедии выясняются, основные версии — техническая неисправность и ошибка пилота. Погода в момент крушения была идеальная — 15 градусов, ясно и почти без ветра», — передает telegram-канал «112».  

Борт вылетел днем 20 июня, на борту находились пилот и трое пассажиров. Позже вертолет перестал выходить на связь. После ночи поисков были найдены обломки вертолета в тайге. Никто не выжил. Возбуждено уголовное дело. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Среди причин крушения вертолета Robinson R-66 основными выделяют техническую неисправность и ошибку пилота. При авиапроисшествии погибли четыре человека.  «Причины трагедии выясняются, основные версии — техническая неисправность и ошибка пилота. Погода в момент крушения была идеальная — 15 градусов, ясно и почти без ветра», — передает telegram-канал «112».   Борт вылетел днем 20 июня, на борту находились пилот и трое пассажиров. Позже вертолет перестал выходить на связь. После ночи поисков были найдены обломки вертолета в тайге. Никто не выжил. Возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...