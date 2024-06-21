Названа причина крушения вертолета в Амурской области

Среди причин крушения вертолета Robinson R-66 основными выделяют техническую неисправность и ошибку пилота. При авиапроисшествии погибли четыре человека.
«Причины трагедии выясняются, основные версии — техническая неисправность и ошибка пилота. Погода в момент крушения была идеальная — 15 градусов, ясно и почти без ветра», — передает telegram-канал «112».
Борт вылетел днем 20 июня, на борту находились пилот и трое пассажиров. Позже вертолет перестал выходить на связь. После ночи поисков были найдены обломки вертолета в тайге. Никто не выжил. Возбуждено уголовное дело.
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