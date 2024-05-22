Песков: Россия признает независимость Палестины

Кремль подтверждает свою позицию по государственности Палестины, отметив, что Россия является правопреемницей Советского Союза, который на заключительной стадии своего существования признал государство Палестина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. Советский Союз на финансовой стадии признал государство Палестина. Это абсолютно укладывается в резолюции и устав ООН. Поэтому мы являемся правопреемниками и не меняем нашу позицию в этой области", — заявил Дмитрий Песков.
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