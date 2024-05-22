Песков: Россия признает независимость Палестины

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Россия не меняла своего решения по Палестине со времен СССР, заявил Дмитрий Песков
Россия не меняла своего решения по Палестине со времен СССР, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль подтверждает свою позицию по государственности Палестины, отметив, что Россия является правопреемницей Советского Союза, который на заключительной стадии своего существования признал государство Палестина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. Советский Союз на финансовой стадии признал государство Палестина. Это абсолютно укладывается в резолюции и устав ООН. Поэтому мы являемся правопреемниками и не меняем нашу позицию в этой области", — заявил Дмитрий Песков.

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Кремль подтверждает свою позицию по государственности Палестины, отметив, что Россия является правопреемницей Советского Союза, который на заключительной стадии своего существования признал государство Палестина. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Хочу напомнить, что Российская Федерация является правопреемницей СССР. Советский Союз на финансовой стадии признал государство Палестина. Это абсолютно укладывается в резолюции и устав ООН. Поэтому мы являемся правопреемниками и не меняем нашу позицию в этой области", — заявил Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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