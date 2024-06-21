Военврач и бизнесмен из Челябинска Александр Мицуков не смог попасть в свой санаторий «Увильды». Как предприниматель рассказал URA.RU, начальник охраны преградил ему путь, попытавшись остановить силой.
«На основании решения суда, вернувшего мне долю в компании „ЮжУралПродукт“, владеющей оператором „Увильдов“, попробовал зайти на территории санатория. Но безуспешно. Начальник охраны преградил мне путь. Его поддержали юристы „Южуралпродукта“», — заявил URA.RU Мицуков.
Бизнесмен, владеющий долей в 70% в «ЮжУралПродукте», намеревался запросить отчетность за четыре года. Другой целью было созвать общее собрание и поставить вопрос о смене директора.
«Второй стороной являются моя бывшая жена и родной сын. Я только хочу получить контроль над тем, что суд мне вернул по закону. Продолжать конфликт не желаю, действовать намерен по закону, а не силой», — уточнил Мицуков.
Предпринимать направил второй стороне предложение о заключении мирового соглашения. В судах продолжаются процессы по искам, поданным обеими сторонами. В мае Мицуков смог восстановить права на компанию. Владельцем 30% доли осталась его бывшая жена Инга Майер. В июне экс-супруга добилась наложения ограничений на дальнейшие действия налоговиков по изменениям в ЕГРЮЛ.
В мае 2023 года Мицуков заключил контракт и отправился для прохождения службы в зону СВО. Медик спасал раненных и делал неотложные операции.
При подготовке материала URA.RU не смогло оперативно получить комментарий Майер. Не ответила на звонок и СМС-сообщение.
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