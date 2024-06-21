Инстасамка анонсировала выход альбома «Семейный бизнес 2»

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Альбом "Семейный бизнес 2" выйдет 5 июля
Альбом "Семейный бизнес 2" выйдет 5 июля Фото:

Рэп-исполнительница Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) сообщила дату и площадку выхода второй части альбома «Семейный бизнес». Об этом артистка написала в закрытом telegram-канале Rich Witch.

«Наш новый альбом — 5 июля „Семейный бизнес 2, part 1“. Покажите свою любовь, сделайте пресейв», — сообщила Дарья Зотеева.

Исполнительница обещает своим подписчикам получение альбома в числе первых. Ранее URA.RU писало, что за свою песню «За деньги да» Instasamka отсудила 2 млн рублей у челябинского блогера. 

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Рэп-исполнительница Instasamka (настоящее имя Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) сообщила дату и площадку выхода второй части альбома «Семейный бизнес». Об этом артистка написала в закрытом telegram-канале Rich Witch. «Наш новый альбом — 5 июля „Семейный бизнес 2, part 1“. Покажите свою любовь, сделайте пресейв», — сообщила Дарья Зотеева. Исполнительница обещает своим подписчикам получение альбома в числе первых. Ранее URA.RU писало, что за свою песню «За деньги да» Instasamka отсудила 2 млн рублей у челябинского блогера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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