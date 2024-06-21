В Словакии возбудят уголовное дело из-за передачи МиГ-29 Украине

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Минобороны Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства
Минобороны Словакии считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства Фото:
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Минобороны Словакии планирует возбудить уголовное дело пробив экс-премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя. Об этом рассказал госсекретарь оборонного ведомства Игорь Мелихер. Отмечается, что причиной является передача военной техники Украине в 2023 году. 

«Мы начнем уголовные дела против Эдуарда Хегера и Ярослава Надя», — сказал Мелихер, передает ТАСС. Он добавил, что причиной для обвинения станут также злоупотребление полномочиями и нарушение обязанностей. 

Мелихер добавил, что Минобороны Словакии считает передачу Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства. Кроме того, после проведенной проверки ведомство не нашло документ, обосновывающий правомерность действий Хегера и Надя. 

В 2022 году Словакия отправила Украине систему ПВО С-300, в 2023 — истребители МиГ-29. Всего страна оказала помощь Киеву на 680 миллионов евро. После прихода на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставки военной помощи Украине прекратились.

Ранее Мелихер заявлял, что страна нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Глава Минобороны словакии Мартин Скленар заявил, что это было госизменой.

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Минобороны Словакии планирует возбудить уголовное дело пробив экс-премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя. Об этом рассказал госсекретарь оборонного ведомства Игорь Мелихер. Отмечается, что причиной является передача военной техники Украине в 2023 году.  «Мы начнем уголовные дела против Эдуарда Хегера и Ярослава Надя», — сказал Мелихер, передает ТАСС. Он добавил, что причиной для обвинения станут также злоупотребление полномочиями и нарушение обязанностей.  Мелихер добавил, что Минобороны Словакии считает передачу Киеву истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства. Кроме того, после проведенной проверки ведомство не нашло документ, обосновывающий правомерность действий Хегера и Надя.  В 2022 году Словакия отправила Украине систему ПВО С-300, в 2023 — истребители МиГ-29. Всего страна оказала помощь Киеву на 680 миллионов евро. После прихода на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо поставки военной помощи Украине прекратились. Ранее Мелихер заявлял, что страна нелегально передала Украине истребители МиГ-29 в 2023 году по указанию бывшего главы министерства обороны республики Ярослава Надя. Глава Минобороны словакии Мартин Скленар заявил, что это было госизменой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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