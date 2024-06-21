В Германии испугались уникальной российской бомбы

Focus: российская бомба ФАБ-3000 способна нанести серьезный урон

21 июня 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Авиабомба ФАБ-3000 является самой тяжелой среди других, пишут СМИ Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авиабомба ФАБ-3000, которая есть у России, может нанести серьезный урон по большой территории противника. Об этом сообщает немецкое издание Focus. «Огромная разрушительная сила ФАБ-3000 может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб», — говорится в материале . Там отмечается, что авиабомба является самой тяжелой среди других, которые используют в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Также ФАБ-3000 оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. Такая модификация превратила бомбу в высокоточный боеприпас. Российские ФАБ из-за своей мощи ставят в тупик украинских военных. Financial Times отмечала, что у ВСУ нет нужной системы ПВО для ее перехвата. В армии Украины уже не раз говорили, что РФ начала использовать уникальные авиабомбы. Например, 20 июня ВС РФ ее применили для удара по Харьковской области , пишет Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиабомба ФАБ-3000, которая есть у России, может нанести серьезный урон по большой территории противника. Об этом сообщает немецкое издание Focus. «Огромная разрушительная сила ФАБ-3000 может нанести ущерб большим площадям и нанести серьезный структурный ущерб», — говорится в материале. Там отмечается, что авиабомба является самой тяжелой среди других, которые используют в современных конфликтах. Боеприпас содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. Также ФАБ-3000 оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. Такая модификация превратила бомбу в высокоточный боеприпас. Российские ФАБ из-за своей мощи ставят в тупик украинских военных. Financial Times отмечала, что у ВСУ нет нужной системы ПВО для ее перехвата. В армии Украины уже не раз говорили, что РФ начала использовать уникальные авиабомбы. Например, 20 июня ВС РФ ее применили для удара по Харьковской области, пишет Pravda.ru.