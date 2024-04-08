На Западе предупредили ВСУ о новом смертоносном оружии России

FT: российские авиабомбы ФАБ приводят военных ВСУ в ужас

08 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Российские управляемые авиабомбы остаются неподвластными для украинской ПВО, пишет FT Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские авиабомбы ФАБ ставят в тупик украинских военных своей разрушительной силой и неподатливостью к противовоздушной обороне. Об этом пишет британский журнал Financial Times. «Российские авиабомбы ФАБ приводят в ужас военных ВСУ из-за своей мощи и неуязвимости для ПВО», — говорится в материале журнала. Там добавили, что у украинской армии нет средств для перехвата подобных управляемых планирующих авиабомб. Украинские военные уже свидетельствовали о том, что российская авиация сбрасывает тяжелые управляемые бомбы на их позиции. Это позволяет ВС РФ не вступать в контакт близко к линии фронта, избегая зоны действия украинской противовоздушной обороны, заключили в материале. По данным национального радио Китая (CNR), новые российские авиабомбы ФАБ-3000, производство которых уже налажено, способны нанести фатальный удар по ВСУ. Согласно материалу, Россия начала массовое производство супербомбы, которая, как ожидается, окажет существенное влияние на ход украинского конфликта. Упомянутый фугасный авиационный снаряд ФАБ-3000 отличается низкой себестоимостью и высокой убойной силой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские авиабомбы ФАБ ставят в тупик украинских военных своей разрушительной силой и неподатливостью к противовоздушной обороне. Об этом пишет британский журнал Financial Times. «Российские авиабомбы ФАБ приводят в ужас военных ВСУ из-за своей мощи и неуязвимости для ПВО», — говорится в материале журнала. Там добавили, что у украинской армии нет средств для перехвата подобных управляемых планирующих авиабомб. Украинские военные уже свидетельствовали о том, что российская авиация сбрасывает тяжелые управляемые бомбы на их позиции. Это позволяет ВС РФ не вступать в контакт близко к линии фронта, избегая зоны действия украинской противовоздушной обороны, заключили в материале. По данным национального радио Китая (CNR), новые российские авиабомбы ФАБ-3000, производство которых уже налажено, способны нанести фатальный удар по ВСУ. Согласно материалу, Россия начала массовое производство супербомбы, которая, как ожидается, окажет существенное влияние на ход украинского конфликта. Упомянутый фугасный авиационный снаряд ФАБ-3000 отличается низкой себестоимостью и высокой убойной силой.