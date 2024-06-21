Путин призвал использовать опыт СВО для развития армии

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Россия будет развивать вооруженные силы, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных учебных заведений, проходившей в Кремле. Российский лидер призвал использовать опыт спецоперации для улучшения армии.

«Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы», — сказал Путин в ходе трансляции на «России-24». Он подчеркнул, что РФ будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии.

Глава государства также отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО, а также современные тенденции военного дела. Кроме того, Путин заявил о готовности к широкому международному обсуждению мирных инициатив, к том числе с НАТО. Россия планирует дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, а также проводить военные учения с дружественными государствами, заключил он.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных учебных заведений, проходившей в Кремле. Российский лидер призвал использовать опыт спецоперации для улучшения армии. «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы», — сказал Путин в ходе трансляции на «России-24». Он подчеркнул, что РФ будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Глава государства также отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО, а также современные тенденции военного дела. Кроме того, Путин заявил о готовности к широкому международному обсуждению мирных инициатив, к том числе с НАТО. Россия планирует дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, а также проводить военные учения с дружественными государствами, заключил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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