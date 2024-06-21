Путин призвал использовать опыт СВО для развития армии

21 июня 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Россия будет развивать вооруженные силы, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных учебных заведений, проходившей в Кремле. Российский лидер призвал использовать опыт спецоперации для улучшения армии. «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы», — сказал Путин в ходе трансляции на «России-24». Он подчеркнул, что РФ будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Глава государства также отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО, а также современные тенденции военного дела. Кроме того, Путин заявил о готовности к широкому международному обсуждению мирных инициатив, к том числе с НАТО. Россия планирует дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, а также проводить военные учения с дружественными государствами, заключил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития вооруженных сил страны в свете сложившейся международной обстановки. Об этом он заявил во время встречи с выпускниками военных учебных заведений, проходившей в Кремле. Российский лидер призвал использовать опыт спецоперации для улучшения армии. «Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы», — сказал Путин в ходе трансляции на «России-24». Он подчеркнул, что РФ будет выстраивать оборонную политику и опираться на передовые технологии. Глава государства также отметил, что при принятии оборонных решений будет учитываться опыт, полученный в ходе СВО, а также современные тенденции военного дела. Кроме того, Путин заявил о готовности к широкому международному обсуждению мирных инициатив, к том числе с НАТО. Россия планирует дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания, а также проводить военные учения с дружественными государствами, заключил он.