Названы симптомы рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь

Доктор Ли: симптомы рака кишечника появляются на третьей или четвертой стадии
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Симптомы рака кишечника появляются на третьей и четвертой стадии, рассказала врач
Симптомы рака кишечника появляются на третьей и четвертой стадии, рассказала врач Фото:

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение, однако симптомы часто появляются уже при развитии болезни. Об этом рассказала доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy. По ее словам, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии, включая кровь в кале и боль внизу живота.

«На первой стадии рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше», — сказала Ли, ее слова приводятся в материале британской газеты Daily Mirror. Она добавила, что рак кишечника первой стадии обычно не имеет симптомов.

По словам врача, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии. Признаки рака кишечника, которые часто возникают на этих стадиях, включают: кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота, заключила Ли. 

Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Он объяснил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов.

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Обнаружение рака кишечника на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение, однако симптомы часто появляются уже при развитии болезни. Об этом рассказала доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy. По ее словам, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии, включая кровь в кале и боль внизу живота. «На первой стадии рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше», — сказала Ли, ее слова приводятся в материале британской газеты Daily Mirror. Она добавила, что рак кишечника первой стадии обычно не имеет симптомов. По словам врача, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии. Признаки рака кишечника, которые часто возникают на этих стадиях, включают: кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота, заключила Ли.  Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Он объяснил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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