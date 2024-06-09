Названы симптомы рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь

Обнаружение рака кишечника на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение, однако симптомы часто появляются уже при развитии болезни. Об этом рассказала доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy. По ее словам, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии, включая кровь в кале и боль внизу живота.
«На первой стадии рак пророс через клетки, выстилающие стенку кишечника, в мышечную стенку кишечника, но не распространился дальше», — сказала Ли, ее слова приводятся в материале британской газеты Daily Mirror. Она добавила, что рак кишечника первой стадии обычно не имеет симптомов.
По словам врача, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии. Признаки рака кишечника, которые часто возникают на этих стадиях, включают: кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре и боль внизу живота, заключила Ли.
Ранее руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», д. м. н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков рассказал, что наиболее опасными продуктами, которые могут привести к развитию рака желудка, являются алкогольные напитки, копчености и красное мясо. Он объяснил, что в мясе и колбасах содержатся опасные канцерогенные вещества, которые приводят к развитию опухолевых процессов.
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