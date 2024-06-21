Липецкий подросток готовил массовое убийство в школе

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Сотрудники ФСБ не дали подростку совершить теракт
Сотрудники ФСБ не дали подростку совершить теракт Фото:

Подросток в Липецке пытался устроить теракт в школе. Его отправили в воспитательную колонию на четыре года, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Жителю Задонского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту — прим. URA.RU), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации — прим. URA.RU) вынесен приговор. <…> Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщила пресс-служба на своем официальном сайте

Подросток, которому 17 лет, был членом двух террористических организаций, запрещенных в России. В мессенджерах он высказывался насчет массового убийства детей в школе. Для реализации плана он купил все компоненты, чтобы изготовить бомбу. После этого подросток протестировал ее, согласно данным следствия.

Сотрудники УФСБ не дали подростку совершить теракт. Во время обысков у него нашли автомат, схожий с АК-74, три пневматических пистолета и националистическую литературу. Вину подросток не признал.

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Подросток в Липецке пытался устроить теракт в школе. Его отправили в воспитательную колонию на четыре года, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. «Жителю Задонского района, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту — прим. URA.RU), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации — прим. URA.RU) вынесен приговор. <…> Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщила пресс-служба на своем официальном сайте.  Подросток, которому 17 лет, был членом двух террористических организаций, запрещенных в России. В мессенджерах он высказывался насчет массового убийства детей в школе. Для реализации плана он купил все компоненты, чтобы изготовить бомбу. После этого подросток протестировал ее, согласно данным следствия. Сотрудники УФСБ не дали подростку совершить теракт. Во время обысков у него нашли автомат, схожий с АК-74, три пневматических пистолета и националистическую литературу. Вину подросток не признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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