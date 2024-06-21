Общество Больше половины свердловчан готовы к переезду ради работы 21 июня 2024 в 21:19 Размер текста - 17 + К переезду наиболее склонны люди до 34 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Большую часть жителей Свердловской области ничего не удержит в родном городе, если им предложат место на новой работе. Статистику об этом URA.RU приводят аналитики hh.ru совместно с компанией СИБУР. «Больше половины свердловчан (51%) согласились бы переехать в другой город ради работы. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (49%). К релокации наиболее склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам», — следует из сообщения. Работодатели южных регионов активно привлекают к работе жителей Среднего Урала на летний сезон. Самое большое количество предложений приходят от Краснодарского края. Особенно популярными вакансии считаются в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Большую часть жителей Свердловской области ничего не удержит в родном городе, если им предложат место на новой работе. Статистику об этом URA.RU приводят аналитики hh.ru совместно с компанией СИБУР. «Больше половины свердловчан (51%) согласились бы переехать в другой город ради работы. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (49%). К релокации наиболее склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам», — следует из сообщения. Работодатели южных регионов активно привлекают к работе жителей Среднего Урала на летний сезон. Самое большое количество предложений приходят от Краснодарского края. Особенно популярными вакансии считаются в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям