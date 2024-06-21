Больше половины свердловчан готовы к переезду ради работы

Большую часть жителей Свердловской области ничего не удержит в родном городе, если им предложат место на новой работе. Статистику об этом URA.RU приводят аналитики hh.ru совместно с компанией СИБУР.
«Больше половины свердловчан (51%) согласились бы переехать в другой город ради работы. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (49%). К релокации наиболее склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам», — следует из сообщения.
Работодатели южных регионов активно привлекают к работе жителей Среднего Урала на летний сезон. Самое большое количество предложений приходят от Краснодарского края. Особенно популярными вакансии считаются в сферах гостеприимства и сельского хозяйства.
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