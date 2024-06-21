Больше половины свердловчан готовы к переезду ради работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, сумки, пограничная зона, пограничники, переезд, пассажир, отпуск, багаж, отток населения, граница казахстана
К переезду наиболее склонны люди до 34 лет Фото:

Большую часть жителей Свердловской области ничего не удержит в родном городе, если им предложат место на новой работе. Статистику об этом URA.RU приводят аналитики hh.ru совместно с компанией СИБУР.

«Больше половины свердловчан (51%) согласились бы переехать в другой город ради работы. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (49%). К релокации наиболее склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам», — следует из сообщения.

Работодатели южных регионов активно привлекают к работе жителей Среднего Урала на летний сезон. Самое большое количество предложений приходят от Краснодарского края. Особенно популярными вакансии считаются в сферах гостеприимства и сельского хозяйства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большую часть жителей Свердловской области ничего не удержит в родном городе, если им предложат место на новой работе. Статистику об этом URA.RU приводят аналитики hh.ru совместно с компанией СИБУР. «Больше половины свердловчан (51%) согласились бы переехать в другой город ради работы. Причем каждый второй житель города готов навсегда покинуть домашний регион (49%). К релокации наиболее склонны молодые люди в возрасте 25-34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам», — следует из сообщения. Работодатели южных регионов активно привлекают к работе жителей Среднего Урала на летний сезон. Самое большое количество предложений приходят от Краснодарского края. Особенно популярными вакансии считаются в сферах гостеприимства и сельского хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...