Бывшему челябинскому тележурналисту Лебедеву, уехавшему из РФ, добавили долгов

Суд признал долги бывшего тележурналиста Лебедева перед политтехнологом и банком

21 июня 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Александр Лебедев уехал из России осенью 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сумма долгов бывшего челябинского тележурналиста Александра Лебедева, уехавшего из России и признанного банкротом, увеличилась. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайства двух кредиторов, политтехнолога Елены Ильюшиной и банка «ВТБ». Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «Признать требование Банка „ВТБ“ в размере 299 999 рублей 63 копеек основного долга, 37 077 рублей 58 копеек процентов, обоснованными. Признать требование Ильюшиной Елены Владимировны в размере 258 350 рублей основной задолженности, 9 831 рублей 45 копеек, обоснованными», — говорится в решении. Осенью 2022 года Лебедев уехал из России. После отъезда выяснилось, что он задолжал по кредитам более 1,5 млн рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов его долгов составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. По требованию банков бывший телеведущий признан банкротом. До мая 2022 года Лебедев работал на АО «Областное телевидение», где вел передачу «Юридическая мясорубка». После расторжения контракта он долго судился с бывшим работодателем. Даже пытался выставить счет на покупку трусов для себя, но все суды проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев должен выплатить своему экс-работодателю 123 тысячи рублей, но так как до сих пор не расплатился, эта сумма включена в реестр кредиторов. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах региональные власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сумма долгов бывшего челябинского тележурналиста Александра Лебедева, уехавшего из России и признанного банкротом, увеличилась. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайства двух кредиторов, политтехнолога Елены Ильюшиной и банка «ВТБ». Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. «Признать требование Банка „ВТБ“ в размере 299 999 рублей 63 копеек основного долга, 37 077 рублей 58 копеек процентов, обоснованными. Признать требование Ильюшиной Елены Владимировны в размере 258 350 рублей основной задолженности, 9 831 рублей 45 копеек, обоснованными», — говорится в решении. Осенью 2022 года Лебедев уехал из России. После отъезда выяснилось, что он задолжал по кредитам более 1,5 млн рублей. По данным базы Федеральной службы судебных приставов, общая сумма долгов его долгов составляет 1 млн 816 тысяч рублей. В отношении Лебедева действует восемь исполнительных производств. По требованию банков бывший телеведущий признан банкротом. До мая 2022 года Лебедев работал на АО «Областное телевидение», где вел передачу «Юридическая мясорубка». После расторжения контракта он долго судился с бывшим работодателем. Даже пытался выставить счет на покупку трусов для себя, но все суды проиграл. Телеканал в свою очередь выиграл у Лебедева суд по иску о защите авторских прав. Лебедев должен выплатить своему экс-работодателю 123 тысячи рублей, но так как до сих пор не расплатился, эта сумма включена в реестр кредиторов. Официально Лебедев со СМИ не общается, но в соцсетях обвиняет в своих проблемах региональные власти.