Экс-кандидата в челябинские губернаторы признали банкротом

Экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Александра Лебедева признали банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.
«Признать заявление акционерного общества „Банк Дом.РФ“ о признании несостоятельным (банкротом) Лебедева Александра Васильевича обоснованным. Ввести в отношении Лебедева процедуру реструктуризации долгов гражданина. Включить требование банка в размере 935 тысяч 045 рублей, в том числе основной долг в размере 800 тысяч 853 рубля, проценты по кредиту в размере 107 тысяч 969 рублей, неустойку в размере 26,2 тысячи рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).
Юрист и правозащитник Лебедев участвовал в выборах заксобрания и губернатора региона, работал политконсультантом, вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В октябре следующего года банк «Дом.PФ» обратился в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просил признать его банкротом. Сам юрист в соцсетях заявляет, что иск не имеет под собой оснований, выражает недоверие суду и называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске».
Согласно базе данных ФССП, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.