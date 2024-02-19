Экс-кандидата в челябинские губернаторы признали банкротом

Претендент на пост главы Челябинской области Лебедев разорился из-за ипотеки
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, лебедев александр
Из-за долга в 1,8 млн рублей Александр Лебедев потерял квартиру и разорился Фото:

Экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Александра Лебедева признали банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Признать заявление акционерного общества „Банк Дом.РФ“ о признании несостоятельным (банкротом) Лебедева Александра Васильевича обоснованным. Ввести в отношении Лебедева процедуру реструктуризации долгов гражданина. Включить требование банка в размере 935 тысяч 045 рублей, в том числе основной долг в размере 800 тысяч 853 рубля, проценты по кредиту в размере 107 тысяч 969 рублей, неустойку в размере 26,2 тысячи рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Юрист и правозащитник Лебедев участвовал в выборах заксобрания и губернатора региона, работал политконсультантом, вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В октябре следующего года банк «Дом.PФ» обратился в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просил признать его банкротом. Сам юрист в соцсетях заявляет, что иск не имеет под собой оснований, выражает недоверие суду и называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске».

Согласно базе данных ФССП, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств.

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Экс-кандидата в губернаторы Челябинской области Александра Лебедева признали банкротом. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Признать заявление акционерного общества „Банк Дом.РФ“ о признании несостоятельным (банкротом) Лебедева Александра Васильевича обоснованным. Ввести в отношении Лебедева процедуру реструктуризации долгов гражданина. Включить требование банка в размере 935 тысяч 045 рублей, в том числе основной долг в размере 800 тысяч 853 рубля, проценты по кредиту в размере 107 тысяч 969 рублей, неустойку в размере 26,2 тысячи рублей в третью очередь реестра требований кредиторов», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Юрист и правозащитник Лебедев участвовал в выборах заксобрания и губернатора региона, работал политконсультантом, вел на региональном телеканале программу «Юридическая мясорубка». В сентябре 2022 года Лебедев покинул Россию. В октябре следующего года банк «Дом.PФ» обратился в арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просил признать его банкротом. Сам юрист в соцсетях заявляет, что иск не имеет под собой оснований, выражает недоверие суду и называет свое банкротство местью областных властей, которые хотят «отжать единственную его однушку в Челябинске». Согласно базе данных ФССП, долги Лебедева составляют чуть больше 1,8 миллиона рублей. В отношении бывшего кандидата в губернаторы открыто восемь исполнительных производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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