21 июня 2024

WP: разрешение США на удары ВСУ по России не затронуло ключевые аэродромы

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ВСУ не могут атаковать ключевые российские аэродромы из-за ограничений США (архивное фото)
ВСУ не могут атаковать ключевые российские аэродромы из-за ограничений США (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разрешение США, позволяющее Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России, ограничивает Украину в атаках на ключевые российские аэродромы. Об этом сообщают два украинских чиновника. 

«Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, <...> по-прежнему ограничивает дальность ударов. Это не позволяет ВСУ атаковать ключевые российские аэродромы», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. 

Эти аэродромы используются российскими самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы. На данный момент они наносят наибольший ущерб военным позициям ВСУ, уточняет издание. 

Ранее США разрешили Украине наносить удары американским оружием по приграничным с Харьковской областью российским регионам. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Штаты не вносили изменений в свою политику использования ракет ATACMS, а ограничения на их применение сохраняются.

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Разрешение США, позволяющее Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России, ограничивает Украину в атаках на ключевые российские аэродромы. Об этом сообщают два украинских чиновника.  «Новая политика США, которая позволяет Украине стрелять определенными видами американского оружия по территории РФ, <...> по-прежнему ограничивает дальность ударов. Это не позволяет ВСУ атаковать ключевые российские аэродромы», — пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.  Эти аэродромы используются российскими самолетами, сбрасывающими планирующие бомбы. На данный момент они наносят наибольший ущерб военным позициям ВСУ, уточняет издание.  Ранее США разрешили Украине наносить удары американским оружием по приграничным с Харьковской областью российским регионам. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Штаты не вносили изменений в свою политику использования ракет ATACMS, а ограничения на их применение сохраняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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