20 июня 2024

Пентагон: ВСУ нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты не вносили изменений в свою политику использования американских ракет ATACMS. Ограничения на их применение сохраняются и предусматривают нанесение ударов только по приграничным с Харьковской областью районам.

«Что касается дальнобойных вооружений, таких как ATACMS, никаких изменений в политику [использования вооружений США] не вносилось», — заявил Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Райдер уточнил, что американская политика в отношении использования ракет ATACMS направлена на предоставление возможности ведения ответного огня, а не на эскалацию конфликта.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью западными ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, уточнили в Минобороны. В мае ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты не вносили изменений в свою политику использования американских ракет ATACMS. Ограничения на их применение сохраняются и предусматривают нанесение ударов только по приграничным с Харьковской областью районам. «Что касается дальнобойных вооружений, таких как ATACMS, никаких изменений в политику [использования вооружений США] не вносилось», — заявил Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Райдер уточнил, что американская политика в отношении использования ракет ATACMS направлена на предоставление возможности ведения ответного огня, а не на эскалацию конфликта. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью западными ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, уточнили в Минобороны. В мае ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...