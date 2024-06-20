Пентагон: ВСУ нельзя использовать ракеты ATACMS для ударов по России

21 июня 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты не вносили изменений в свою политику использования американских ракет ATACMS. Ограничения на их применение сохраняются и предусматривают нанесение ударов только по приграничным с Харьковской областью районам. «Что касается дальнобойных вооружений, таких как ATACMS, никаких изменений в политику [использования вооружений США] не вносилось», — заявил Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Райдер уточнил, что американская политика в отношении использования ракет ATACMS направлена на предоставление возможности ведения ответного огня, а не на эскалацию конфликта. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью западными ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, уточнили в Минобороны. В мае ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Соединенные Штаты не вносили изменений в свою политику использования американских ракет ATACMS. Ограничения на их применение сохраняются и предусматривают нанесение ударов только по приграничным с Харьковской областью районам. «Что касается дальнобойных вооружений, таких как ATACMS, никаких изменений в политику [использования вооружений США] не вносилось», — заявил Райдер на регулярном брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Райдер уточнил, что американская политика в отношении использования ракет ATACMS направлена на предоставление возможности ведения ответного огня, а не на эскалацию конфликта. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Луганску пятью западными ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты средствами ПВО, уточнили в Минобороны. В мае ВС РФ отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.