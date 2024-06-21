21 июня 2024

Украина ограничит въезд для граждан Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Украины усложнят въезд в страну для граждан Израиля
Власти Украины усложнят въезд в страну для граждан Израиля Фото:

Украина введет ограничения на въезд для граждан Израиля в ответ на изменения в политике безвизового режима. Об этом сообщило украинское посольство в социальных сетях.

«С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней... Недавние действия Израиля, такие как <...> отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в сообщении посольства, слова которого передает РИА Новости.

В качестве ответной меры Украина наложит аналогичные требования на израильских граждан. Это решение, как ожидается, затронет тысячи паломников, которые регулярно посещают Украину. Власти Украины выразили готовность к диалогу с Израилем для урегулирования возникших разногласий.

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Украина введет ограничения на въезд для граждан Израиля в ответ на изменения в политике безвизового режима. Об этом сообщило украинское посольство в социальных сетях. «С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней... Недавние действия Израиля, такие как <...> отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в сообщении посольства, слова которого передает РИА Новости. В качестве ответной меры Украина наложит аналогичные требования на израильских граждан. Это решение, как ожидается, затронет тысячи паломников, которые регулярно посещают Украину. Власти Украины выразили готовность к диалогу с Израилем для урегулирования возникших разногласий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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