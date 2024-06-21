Украина ограничит въезд для граждан Израиля

Украина введет ограничения на въезд для граждан Израиля в ответ на изменения в политике безвизового режима. Об этом сообщило украинское посольство в социальных сетях.
«С 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней... Недавние действия Израиля, такие как <...> отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в сообщении посольства, слова которого передает РИА Новости.
В качестве ответной меры Украина наложит аналогичные требования на израильских граждан. Это решение, как ожидается, затронет тысячи паломников, которые регулярно посещают Украину. Власти Украины выразили готовность к диалогу с Израилем для урегулирования возникших разногласий.
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