Акция «Линия памяти» прошла в Москве. Видео

На Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби

22 июня 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Ежегодно к акциям, приуроченным к Дню памяти и скорби, присоединяются тысячи россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Крымской набережной в Москве участники акции «Линия памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, зажгли 1418 свечей. Они символизируют количество дней, в течение которых шла война. «Каждая свеча — это дань уважения и память о каждом дне Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало знаковым для увековечивания подвига русского народа в борьбе против фашизма», — отметили организаторы мероприятия. Как ранее сообщало URA.RU, в российских городах создали «огненные картины», посвященные событиям Великой Отечественной войны. Инсталляции выкладывают из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Крымской набережной в Москве участники акции «Линия памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, зажгли 1418 свечей. Они символизируют количество дней, в течение которых шла война. «Каждая свеча — это дань уважения и память о каждом дне Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало знаковым для увековечивания подвига русского народа в борьбе против фашизма», — отметили организаторы мероприятия. Как ранее сообщало URA.RU, в российских городах создали «огненные картины», посвященные событиям Великой Отечественной войны. Инсталляции выкладывают из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня.