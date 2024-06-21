На Крымской набережной в Москве участники акции «Линия памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, зажгли 1418 свечей. Они символизируют количество дней, в течение которых шла война.
«Каждая свеча — это дань уважения и память о каждом дне Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало знаковым для увековечивания подвига русского народа в борьбе против фашизма», — отметили организаторы мероприятия.
Как ранее сообщало URA.RU, в российских городах создали «огненные картины», посвященные событиям Великой Отечественной войны. Инсталляции выкладывают из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня.
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