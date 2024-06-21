21 июня 2024

Акция «Линия памяти» прошла в Москве. Видео

На Крымской набережной в Москве зажгли 1418 свечей в День памяти и скорби
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Свеча памяти. Курган, свеча памяти
Ежегодно к акциям, приуроченным к Дню памяти и скорби, присоединяются тысячи россиян Фото:

На Крымской набережной в Москве участники акции «Линия памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, зажгли 1418 свечей. Они символизируют количество дней, в течение которых шла война.

«Каждая свеча — это дань уважения и память о каждом дне Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало знаковым для увековечивания подвига русского народа в борьбе против фашизма», — отметили организаторы мероприятия.

Как ранее сообщало URA.RU, в российских городах создали «огненные картины», посвященные событиям Великой Отечественной войны. Инсталляции выкладывают из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня.

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На Крымской набережной в Москве участники акции «Линия памяти», приуроченной к Дню памяти и скорби, зажгли 1418 свечей. Они символизируют количество дней, в течение которых шла война. «Каждая свеча — это дань уважения и память о каждом дне Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало знаковым для увековечивания подвига русского народа в борьбе против фашизма», — отметили организаторы мероприятия. Как ранее сообщало URA.RU, в российских городах создали «огненные картины», посвященные событиям Великой Отечественной войны. Инсталляции выкладывают из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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