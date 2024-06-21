Японию напугал визит Путина к Ким Чен Ыну

Япония беспокоится из-за укрепления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавний визит президента Владимира Путина к своему коллеге Ким Чен Ыну. Соответствующая позиция, по данным дипмиссии РФ, была озвучена в ходе визита в Москву гендиректора департамента Европы МИД Японии Масаси Накагомэ.
«Генеральный директор Накагомэ также передал озабоченность и опасения японской стороны в связи с развитием военного сотрудничества России с Северной Кореей. Включая недавний визит Путина в Северную Корею», — сообщили в дипломатической миссии, слова которой приводит РИА Новости.
Путин 18—19 июня находился с госвизитом в Северную Корею. Совместно с Ким Чен Ыном он подписал множество соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения.
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