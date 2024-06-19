Путин: РФ и Северная Корея будут помогать друг другу в случае нападения

19 июня 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Страны будут оказывать друг другу помощь, если на них нападут представители Запада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Новость по теме Путин и Ким Чен Ын провели переговоры: о чем говорили лидеры России и Северной Кореи «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент агентства. Глава РФ сообщил о подобном в связи с заявлениями стран НАТО о поставках самолетов и высокоточных систем вооружения для совершения ударов по России. Путин добавил, что это не является заявлением, подобное уже происходит и является грубым нарушением ограничений в рамках обязательств, которые взяли на себя западные страны. Также КНДР и РФ не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Оно также будет происходить в соответствии с подписанным договором. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Страны будут оказывать друг другу помощь, если на них нападут представители Запада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент агентства. Глава РФ сообщил о подобном в связи с заявлениями стран НАТО о поставках самолетов и высокоточных систем вооружения для совершения ударов по России. Путин добавил, что это не является заявлением, подобное уже происходит и является грубым нарушением ограничений в рамках обязательств, которые взяли на себя западные страны. Также КНДР и РФ не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Оно также будет происходить в соответствии с подписанным договором.