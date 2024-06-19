Путин: РФ и Северная Корея будут помогать друг другу в случае нападения

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Фото:

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Страны будут оказывать друг другу помощь, если на них нападут представители Запада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

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«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент агентства.

Глава РФ сообщил о подобном в связи с заявлениями стран НАТО о поставках самолетов и высокоточных систем вооружения для совершения ударов по России. Путин добавил, что это не является заявлением, подобное уже происходит и является грубым нарушением ограничений в рамках обязательств, которые взяли на себя западные страны.

Также КНДР и РФ не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Оно также будет происходить в соответствии с подписанным договором.

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Страны будут оказывать друг другу помощь, если на них нападут представители Запада. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент агентства. Глава РФ сообщил о подобном в связи с заявлениями стран НАТО о поставках самолетов и высокоточных систем вооружения для совершения ударов по России. Путин добавил, что это не является заявлением, подобное уже происходит и является грубым нарушением ограничений в рамках обязательств, которые взяли на себя западные страны. Также КНДР и РФ не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Оно также будет происходить в соответствии с подписанным договором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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