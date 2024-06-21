21 июня 2024

Екатеринбуржец, расстрелявший защитника двух девушек, был в федеральном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый находится в изоляторе и ожидает суда
Обвиняемый находится в изоляторе и ожидает суда Фото:

Исмат Азимов, расстрелявший из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек в Екатеринбурге, находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Азимов находился в федеральном розыске», — сказал источник. При этом за что, собеседник агентства не уточнил.

Мужчину задержали 21 июня. Сейчас он находится в изоляторе, ожидая суда. Следователи СКР возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), части первой ст. 161 УК РФ (грабеж) и пункта «В» части второй ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Те попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но мужчина полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять. Один из защитников получил пули в живот.

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Исмат Азимов, расстрелявший из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек в Екатеринбурге, находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Азимов находился в федеральном розыске», — сказал источник. При этом за что, собеседник агентства не уточнил. Мужчину задержали 21 июня. Сейчас он находится в изоляторе, ожидая суда. Следователи СКР возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), части первой ст. 161 УК РФ (грабеж) и пункта «В» части второй ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Те попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но мужчина полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять. Один из защитников получил пули в живот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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