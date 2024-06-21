Екатеринбуржец, расстрелявший защитника двух девушек, был в федеральном розыске

Исмат Азимов, расстрелявший из пневматического пистолета 18-летнего парня, который вместе с друзьями вступился за двух девушек в Екатеринбурге, находился в федеральном розыске. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Азимов находился в федеральном розыске», — сказал источник. При этом за что, собеседник агентства не уточнил.
Мужчину задержали 21 июня. Сейчас он находится в изоляторе, ожидая суда. Следователи СКР возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия), части первой ст. 161 УК РФ (грабеж) и пункта «В» части второй ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 июня. Азимов приставал к девушкам и забрал у них пакет. Те попросили компанию парней убедить мужчину отдать продукты, но мужчина полез драться. После чего он достал пистолет и начал стрелять. Один из защитников получил пули в живот.
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