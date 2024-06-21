21 июня 2024

Мишустин назначил Фастову первым замминистра сельского хозяйства

© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Фастову назначили на новую должность
Елену Фастову назначили на новую должность Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о назначении Елены Фастовой на должность первого заместителя министра сельского хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фастову Елену первым заместителем министра сельского хозяйства [РФ], освободив ее от занимаемой должности", — указано в документе. Фастова до своего нового назначения с июня 2018 года исполняла обязанности заместителя министра сельского хозяйства.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о назначении Елены Фастовой на должность первого заместителя министра сельского хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации. "Назначить Фастову Елену первым заместителем министра сельского хозяйства [РФ], освободив ее от занимаемой должности", — указано в документе. Фастова до своего нового назначения с июня 2018 года исполняла обязанности заместителя министра сельского хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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