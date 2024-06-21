Мишустин назначил Фастову первым замминистра сельского хозяйства

Елену Фастову назначили на новую должность
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о назначении Елены Фастовой на должность первого заместителя министра сельского хозяйства РФ. Официальное распоряжение было опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Назначить Фастову Елену первым заместителем министра сельского хозяйства [РФ], освободив ее от занимаемой должности", — указано в документе. Фастова до своего нового назначения с июня 2018 года исполняла обязанности заместителя министра сельского хозяйства.
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