Южная Корея, США и Япония придумали ответ на новые соглашения РФ и КНДР

В ответ на подписание президентом РФ Владимиром Путиным и главой Северной Кореи Ким Чен Ыном Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве лидеры Японии, США и Южной Кореи оперативно провели своевременные переговоры. О предпринятых мерах рассказал глава МИД южнокорейской республики Чо Тхе Юл.
«Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония договорились о тесном сотрудничестве в области безопасности посредством своевременных консультаций после того, как Россия и Северная Корея подписали новый договор о безопасности во время саммита в Пхеньяне на этой неделе», — передает заявление Чо Тхе Юла южнокорейское агентство Yonhap. Он добавил, что были проведены телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Японии Йоко Камикава. По мнению политиков, тем самым они послали мощный сигнал России и Северной Корее.
Путин и Ким Чен Ын 19 июня подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает незамедлительную помощь стран друг другу при нападении на одного из участников. КНДР и РФ также не исключают факт сотрудничества в военно-технической сфере. Оно будет происходить в соответствии с подписанным договором.
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