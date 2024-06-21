Памфилова назвала японцев холопами за бессмысленные санкции против ЦИК

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова высказалась о санкциях, наложенных Японией на членов и сотрудников избирательной комиссии. Она назвала эти действия бессмысленным, но обязательным ритуалом со стороны всех «холопов американского диктата».
«Расцениваю введение санкций как некий бессмысленный, но уже обязательный ритуал со стороны всех холопов американского диктата», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что такие меры были проведены Токио под воздействием Вашингтона. Памфилова отметила, что невозможно заморозить несуществующие активы и счета, поэтому такие санкции лишены смысла.
Япония 21 июня ввела новые санкции против 11 российских граждан, среди которых сотрудники и члены ЦИК России. Эти санкции включают в себя меры по замораживанию активов в отношении секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК: Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского и Евгения Шевченко. В МИД РФ заявили, что санкции являются еще одним шагом Токио к разрушению отношений с Москвой из-за враждебной политики японской администрации, передает Life.
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