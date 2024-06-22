Во Львовской области произошел крупный пожар на энергообъекте

Во Львовской области нанесен удар по объекту энергоинфраструктуры во Львовской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Объект критической энергоинфраструктуры в Львовской области пострадал от ракетного удара, в результате чего произошел пожар. Об этом рассказал глава местной военной администрации Максим Козицкий.
«Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области. Там начался пожар», — передает слова Козицкого РБК. Он добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ночью 22 июня. В ряде регионов произошли взрывы.
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