Во Львовской области произошел крупный пожар на энергообъекте

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Во Львовской области нанесен удар по объекту энергоинфраструктуры во Львовской области
Во Львовской области нанесен удар по объекту энергоинфраструктуры во Львовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Объект критической энергоинфраструктуры в Львовской области пострадал от ракетного удара, в результате чего произошел пожар. Об этом рассказал глава местной военной администрации Максим Козицкий.

«Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области. Там начался пожар», — передает слова Козицкого РБК. Он добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ночью 22 июня. В ряде регионов произошли взрывы.

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Объект критической энергоинфраструктуры в Львовской области пострадал от ракетного удара, в результате чего произошел пожар. Об этом рассказал глава местной военной администрации Максим Козицкий. «Объект критической энергоинфраструктуры подвергся ракетному удару во Львовской области. Там начался пожар», — передает слова Козицкого РБК. Он добавил, что на данный момент нет информации о пострадавших. Воздушная тревога была объявлена по всей Украине ночью 22 июня. В ряде регионов произошли взрывы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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