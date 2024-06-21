Полпред Якушев обратился к уральцам в важную годовщину

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев обратился к жителям округа в связи с 22 июня — датой начала Великой Отечественной войны, которую называют Днем памяти и скорби. Он заявил, что именно сегодня нужно вспомнить обо всех погибших, принесших победу. Его обращение опубликовано на сайте полпредства.
«На долю нашей страны не раз выпадали тяжелые испытания. Но никогда еще ей не приходилось сталкиваться с такой угрозой. Речь шла не просто о сохранении государства, но о самом существовании народа, его праве на жизнь. Будем откровенны — в мире в нашу победу тогда мало кто верил. Верили только мы сами… Она обошлась нам почти в 27 миллионов жизней. Давайте сегодня вспомним обо всех погибших и почтим их память», — сказал Владимир Якушев в обращении.
Он подчеркнул, что стране удалось мобилизоваться, создать уникальную военную экономику, сильную и современную армию, что позволило остановить врага и переломить ход войны. Полпред отметил, что жертвы не были напрасны, так как Россия научилась распознавать угрозы и предотвращать их. По его словам, именно это сегодня делают бойцы в зоне спецоперации.
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