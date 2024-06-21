В Москве задержан экс-президент АФК «Система» Новицикй: что известно о его жизни и бизнесе

Экс-президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого задержали в Москве в связи с расследованием уголовного дела экономического характера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. О том, кто такой Новицкий и почему его задержали — в материале URA.RU.
Что произошло
Евгений Новицкий, бывший президент холдинга АФК «Система», был задержан в рамках расследования экономического уголовного дела. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные от правоохранительных органов.
Согласно источнику, задержание Новицкого произошло вечером 20 июня в его собственном доме. При этом ранее был проведен осмотр жилища.
Источник РБК утверждает, что имя Новицкого упоминается в материалах дела арестованного бывшего владельца компании «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Он был задержан накануне и ранее, в 2012 году, совместно с АФК «Система» приобрел железнодорожный оператор «СГ-транс».
Тайчер обвиняется в особо крупном мошенничестве. Ему вменяется хищение денежных средств, не возвращенных по займу между «Трансфин-М» и компанией «Рейл Стрим». Ущерб по делу оценивается как минимум в 710 млн рублей и 272 млн рублей в виде неуплаченных процентов.
Чем занимался Новицкий
Новицкий — выпускник МГТУ им. Баумана. Он занимал должность одного из руководителей АФК «Система» с 1995 года. Холдинг занимается инвестициями. Он управляет компаниями «МТС», Segezha Group, сетью «Детский мир» и другими.
Должность президента холдинга Новицкий занимал до 2005 года, после чего входил в совет директоров. По данным ТАСС, с 2013 года он является одним из руководителей входящего в холдинг радиоэлектронного концерна «РТИ Системы», выпускающего электронику военного и гражданского назначения.
По словам источника РБК, в последние годы Новицкий был первым заместителем гендиректора «Фосагро», однако покинул эту должность после введения против него санкций в июне 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.