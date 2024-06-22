Россия порадовала Китай первой поставкой свинины

Россия в апреле-мае 2024 года впервые за долгое время поставила в Китай партию свинины на 677 тысяч долларов. Об этом стало известно из данных китайской статслужбы.
«Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины — на 677 тысяч долларов», — передает данные статистической службы РИА Новости. Отмечается, что в апреле Китай импортировал российскую свинину на сумму 953 доллара, а в мае поставки превысили 676 тысяч долларов.
В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины, а в начале марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов.
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