Россия порадовала Китай первой поставкой свинины

Россия осуществила первую поставку свинины в Китай на сумму 677 тысяч долларов
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Китай получил от России партию свинины на 677 тысяч долларов
Китай получил от России партию свинины на 677 тысяч долларов Фото:

Россия в апреле-мае 2024 года впервые за долгое время поставила в Китай партию свинины на 677 тысяч долларов. Об этом стало известно из данных китайской статслужбы.

«Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины — на 677 тысяч долларов», — передает данные статистической службы РИА Новости. Отмечается, что в апреле Китай импортировал российскую свинину на сумму 953 доллара, а в мае поставки превысили 676 тысяч долларов.

В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины, а в начале марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов.

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Россия в апреле-мае 2024 года впервые за долгое время поставила в Китай партию свинины на 677 тысяч долларов. Об этом стало известно из данных китайской статслужбы. «Китай в апреле-мае 2024 года импортировал первую за долгое время партию российской свинины — на 677 тысяч долларов», — передает данные статистической службы РИА Новости. Отмечается, что в апреле Китай импортировал российскую свинину на сумму 953 доллара, а в мае поставки превысили 676 тысяч долларов. В сентябре 2023 года Китай отменил ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российских предприятия на поставки свинины, а в начале марта Россельхознадзор проконтролировал отгрузку первой партии свиных субпродуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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