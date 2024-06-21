Авторитета Гасанова арестовали за драку с экс-чекистом в Екатеринбурге

Криминальному авторитету Марселю Гасанову, который подрался с бывшим сотрудником ФСБ Евгением Пупышевым в лифте башни «Исеть» в Екатеринбурге, дали десять суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«В итоге пострадавший написал на Марселя заявление о побоях. Пока идет проверка, [Марселя] Гасанова просто закрыли на десять суток за мелкое хулиганство», — рассказал источник портала Е1.ru. По его словам, сотрудники Росгвардии доставили пьяных участников конфликта в отдел полиции №9.
О драке между Гасановым и Пупышевым стало известно 18 июня. По словам источника URA.RU, выпившие мужчины начали драку из-за межличностного конфликта.
Самого Марселя Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский). Особенно известен криминальный авторитет стал три года назад – после задержания нескольких членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. По словам источника URA.RU, людей последнего на сходку привлек именно Гасанов.
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