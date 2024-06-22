Во Львовской области повреждена критическая инфраструктура: карта СВО на 22 июня

Ракетный удар по объекту критической энергоинфраструктуры в Львовской области вызвал пожар. Об этом сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий. Интерактивная карта спецоперации России на Украине на 22 июня — в материале URA.RU.
Пожар Львовская область
Максим Козицкий заявил, что ракетный удар по объекту критической энергоинфраструктуры в Львовской области вызвал пожар. По его словам, пока нет данных о пострадавших.
В ночь на 22 июня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких регионах страны зафиксированы взрывы.
Атаки ВСУ по российским регионам
Два украинских беспилотника, пытавшиеся атаковать военный объект, были сбиты в Смоленской области. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Анохин в своем telegram-канале. Он призвал жителей не фиксировать работу сил ПВО.
Также в ночь на 22 июня были перехвачены два дрона над Брянской областью и один над Азовским морем. Глава Брянской области Александр Богомаз и Минобороны РФ подтвердили, что благодаря оперативной работе ПВО удалось избежать жертв и разрушений.
Запорожское направление
На запорожском направлении продолжаются позиционные бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Активно используются средства дальнего поражения, линия боевого столкновения (ЛБС) остается без изменений, передает telegram-канал военкора Семена Пегова Wargonzo.
Донецкое направление
На донецком направлении наблюдается активное наступление российских войск. По информации Wargonzo, бои идут на подступах к Константиновке и Максимильяновке, а также в Красногоровке и на окраинах Карловки. В районе часовоярского направления российские войска продолжают теснить ВСУ, продвигаясь на западные окраины Часов Яра.
Харьковское направление
По информации Wargonzo, на харьковском направлении идут бои в Волчанске и районе Глубокого, значительных изменений в линии боевого столкновения не происходит. Украинские войска не достигают успехов на фронте.
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