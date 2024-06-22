Shot: осужденному за ДТП актеру Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО

Осужденному за ДТП актеру Михаилу Ефремову предложили возможность условно-досрочного освобождения (УДО) в обмен на участие в специальной военной операции (СВО). На данный момент Ефремов отбыл более половины своего срока наказания.
«Михаилу Ефремову предложили УДО взамен на участие в СВО», — сообщает telegram-канал Shot. Представитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пояснил, что решение об УДО принимает суд, но Ефремов может рассчитывать на их ходатайство, если изъявит желание стать добровольцем. Актер уже отбыл более половины своего 7,5-летнего срока и неоднократно раскаивался в содеянном.
Бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев, который сейчас также находится на СВО, отметил, что по состоянию здоровья актера вряд ли возьмут на передовую, но, возможно, ему найдется работа в приграничной зоне. В июне 2020 года Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель другого автомобиля.
Ранее стало известно, что Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) из-за нарушения режима. Прошение об УДО не было отправлено в суд, поскольку Ефремов опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии и получил выговор. Адвокат Ефремова Юрий Падалко опроверг эту информацию, сообщив, что ходатайство об УДО еще не подавалось.
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