На Украине набирает обороты флешмоб о принудительной мобилизации

На Украине появился флешмоб, связанный с принудительной мобилизацией. По всей стране развернуты полицейские патрули совместно с сотрудниками военкоматов.
«На Украине набирает обороты флешмоб о насильственной мобилизации», — сообщает «Первый канал». Там добавили, что по всей стране развернуты сотни полицейских патрулей, действующих совместно с сотрудниками военкоматов. Участились облавы на дорогах и блокпостах.
В социальных сетях люди выкладывают видео, где наложена речь украинского лидера Владимира Зеленского на кадры с перекрытыми дорогами. Многие граждане, не сумевшие вовремя скрыться, оказываются доставленными в военкоматы. Среди них есть люди с тяжелыми заболеваниями и преклонного возраста.
Все чаще сотрудников военкоматов, как правило, молодых и здоровых мужчин, спрашивают, почему они сами не отправляются на фронт, а занимаются принудительным призывом уязвимых категорий. По некоторым данным, власти Украины рассматривают возможность снижения призывного возраста с 20 до 18 лет. Эта инициатива поддерживается Соединенными Штатами, заключили в материале.
На Украине мобилизуют пенсионеров до 57 лет, но они неспособны вести боевые действия и могут лишь сидеть в окопах, заявил командир ВСУ Дмитрий Кухарчук. Между тем, Владимир Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в стране до 13 мая 2024 года, так как Киев испытывает острую нехватку военных для отправки на фронт. Киевские власти рассматривают возможность снижения призывного возраста до 18 лет. Решение может быть принято в течение ближайших двух месяцев, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.