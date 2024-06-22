Под Авдеевкой в Донецкой народной республики (ДНР) черешневый лес с оберегами, которые делают челябинские дети, стал местом силы для бойцов группировки «Отважные». Сюда же каждый новобранец группировки приходит за своим талисманом, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
«Под Авдеевкой есть черешневый лес с оберегами от челябинских детей. Каждый новобранец группировки „Отважные“ приходит сюда и выбирает себе свой оберег. А еще здесь — место силы. Тут отдыхают после боевых задач», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале «Народный фронт Челябинская область».
На фронт часто приходят детские письма от ребят, которые передают бойцам свои пожелания. Помимо писем от детей из Челябинской области приходят обереги, которые представляют собой маленькие кулоны с добрыми надписями: «Бойцам от Саши!», «Спасибо за мир», «Возвращайтесь с Победой!».
Их решили передать бойцам группировки «Отважные», которые стоят под Авдеевкой. Парни украсили оберегами дикий черешневый сад. Бойцы повесили талисманы в небольшом лесочке на черешневых деревьях рядом с гроздьями ягод, говорится в видео. Обереги выдаются и каждому товарищу, который приходит в гости.
Автор видео показывает и свой оберег, который взял с места силы. «Я себе взял [оберег] с двумя уточками на синем фоне. Он у меня [хранится] в бронежилете и всегда со мной», — говорит боец.
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