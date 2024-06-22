Ученые выяснили, как вес влияет на развитие рака

Потеря веса положительно влияет на снижение риска развития рака. К такому выводу пришли американские ученые, в исследовании участвовали 172 пациента, сообщает издание International Business Times.
«Новое исследование показало, что потеря веса снижает риск развития рака, который связан с ожирением. Так, риск развития почечно-клеточного рака снизился на три года, множественная миелома — 10 лет, а рака эндометрия — три и пять лет», — говорится в материале. Исследование шло несколько лет, чтобы добиться точных результатов. В нем участвовали 172 пациента.
Ученые пришли к выводу, что ожирение связано с развитием как минимум 13 видов рака. Среди них: рак молочной железы, почек, яичников, печени и поджелудочной железы. Автор исследования, доктор медицинских наук Кенда Алкватли заявила: «Эти результаты еще раз подтверждают, насколько важно лечить ожирение как хроническое заболевание».
До этого ученые из Индии установили, что йога положительно влияет на лечение онкобольных. Она снижает стресс и замедляет рост опухолей.
Человечество еще не создало вакцину от рака. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что сейчас ученым в этом помогает искусственный интеллект. По его словам, вакцина будут делаться для каждого человека индивидуально, передает RT. Ее клинические исследования начнутся в 2025 году, передает "Национальная служба новостей".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.