В аэропорту Челябинска из-за ливня не мог приземлиться лайнер

Лайнер несколько минут не мог приземлиться (архивное фото)
В Челябинске 22 июня из-за мощного ливня в течение десяти минут не мог приземлиться самолет из Казани. Об этом сообщили очевидцы.
«Мы минут 10 кружили над городом из-за грозовых туч», — рассказала Наталья, слова которой цитирует сайт «74.ру». Пассажиры рейса из Казани увидели Челябинск сквозь толщу воды.
Синоптики Челябинского гидрометеоцентра 22 июня выступили с экстренным обращением из-за надвигающейся на регион непогоды. Они также опубликовали видео, на котором показано активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами.
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