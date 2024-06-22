В аэропорту Челябинска из-за ливня не мог приземлиться лайнер

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Лайнер несколько минут не мог приземлиться (архивное фото)
Лайнер несколько минут не мог приземлиться (архивное фото) Фото:

В Челябинске 22 июня из-за мощного ливня в течение десяти минут не мог приземлиться самолет из Казани. Об этом сообщили очевидцы.

«Мы минут 10 кружили над городом из-за грозовых туч», — рассказала Наталья, слова которой цитирует сайт «74.ру». Пассажиры рейса из Казани увидели Челябинск сквозь толщу воды.

Синоптики Челябинского гидрометеоцентра 22 июня выступили с экстренным обращением из-за надвигающейся на регион непогоды. Они также опубликовали видео, на котором показано активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами.

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В Челябинске 22 июня из-за мощного ливня в течение десяти минут не мог приземлиться самолет из Казани. Об этом сообщили очевидцы. «Мы минут 10 кружили над городом из-за грозовых туч», — рассказала Наталья, слова которой цитирует сайт «74.ру». Пассажиры рейса из Казани увидели Челябинск сквозь толщу воды. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра 22 июня выступили с экстренным обращением из-за надвигающейся на регион непогоды. Они также опубликовали видео, на котором показано активное развитие мощной грозовой облачности с градовыми и шкваловыми очагами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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