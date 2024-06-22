Координатора отделения ЛДПР в Ноябрьске (ЯНАО) Сергея Швидченко официально утвердили представителем партии на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил источник на региональной конференции ЛДПР в Тюмени.
«Сергей Швидченко будет участвовать в довыборах в Тюмоблдуму. Кандидатура утверждена полпредом председателя ЛДПР в УрФО Владимиром Сысоевым», — передал источник.
В разговоре с корреспондентом URA.RU Швидченко подтвердил утверждение своей кандидатуры на довыборы. 23 июня также состоится конференция ЛДПР, на которой будут утверждены кандидаты от партии на выборах в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.
В сентябре 2024 года Швидченко планирует избираться и в городскую думу Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало о том, кто будет представлять ЛДПР на муниципальных выборах в ЯНАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.