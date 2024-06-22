Сергей Швидченко утвержден кандидатом в Тюменскую облдуму от ЛДПР. Инсайд URA.RU подтвердился

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ЛДПР официально утвердила кандидата на выборы в Тюменскую областную думу
ЛДПР официально утвердила кандидата на выборы в Тюменскую областную думу Фото:

Координатора отделения ЛДПР в Ноябрьске (ЯНАО) Сергея Швидченко официально утвердили представителем партии на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил источник на региональной конференции ЛДПР в Тюмени.

«Сергей Швидченко будет участвовать в довыборах в Тюмоблдуму. Кандидатура утверждена полпредом председателя ЛДПР в УрФО Владимиром Сысоевым», — передал источник.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Швидченко подтвердил утверждение своей кандидатуры на довыборы. 23 июня также состоится конференция ЛДПР, на которой будут утверждены кандидаты от партии на выборах в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.

В сентябре 2024 года Швидченко планирует избираться и в городскую думу Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало о том, кто будет представлять ЛДПР на муниципальных выборах в ЯНАО.

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Координатора отделения ЛДПР в Ноябрьске (ЯНАО) Сергея Швидченко официально утвердили представителем партии на довыборах в Тюменскую областную думу. Об этом URA.RU сообщил источник на региональной конференции ЛДПР в Тюмени. «Сергей Швидченко будет участвовать в довыборах в Тюмоблдуму. Кандидатура утверждена полпредом председателя ЛДПР в УрФО Владимиром Сысоевым», — передал источник. В разговоре с корреспондентом URA.RU Швидченко подтвердил утверждение своей кандидатуры на довыборы. 23 июня также состоится конференция ЛДПР, на которой будут утверждены кандидаты от партии на выборах в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска. В сентябре 2024 года Швидченко планирует избираться и в городскую думу Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало о том, кто будет представлять ЛДПР на муниципальных выборах в ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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