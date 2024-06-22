На Екатеринбург обрушился ураган. Фото, видео

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Дождь будет идти 22 и 23 июня (архивное фото)
Дождь будет идти 22 и 23 июня (архивное фото) Фото:

На Екатеринбург днем 22 июня обрушился мощный ливень с ветром — падают деревья, а люди спасаются от непогоды в закрытых помещениях. О последствиях урагана рассказали корреспонденты URA.RU.

Сильный дождь уже начал идти во всех районах города, включая Академический, Широкую речку, Чкаловский, ВИЗ и другие. На улице Нагорной ветер снес одно из деревьев, оно упало на проезжую часть, а в городе заметили первые пробки.

О непогоде свердловчан предупредили сотрудники МЧС. По словам ведомства, в Свердловской области до конца суток 22 июня будут идти сильные ливни и град, а порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение также действует и на 23 июня.

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На Екатеринбург днем 22 июня обрушился мощный ливень с ветром — падают деревья, а люди спасаются от непогоды в закрытых помещениях. О последствиях урагана рассказали корреспонденты URA.RU. Сильный дождь уже начал идти во всех районах города, включая Академический, Широкую речку, Чкаловский, ВИЗ и другие. На улице Нагорной ветер снес одно из деревьев, оно упало на проезжую часть, а в городе заметили первые пробки. О непогоде свердловчан предупредили сотрудники МЧС. По словам ведомства, в Свердловской области до конца суток 22 июня будут идти сильные ливни и град, а порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение также действует и на 23 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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