На Екатеринбург днем 22 июня обрушился мощный ливень с ветром — падают деревья, а люди спасаются от непогоды в закрытых помещениях. О последствиях урагана рассказали корреспонденты URA.RU.
Сильный дождь уже начал идти во всех районах города, включая Академический, Широкую речку, Чкаловский, ВИЗ и другие. На улице Нагорной ветер снес одно из деревьев, оно упало на проезжую часть, а в городе заметили первые пробки.
О непогоде свердловчан предупредили сотрудники МЧС. По словам ведомства, в Свердловской области до конца суток 22 июня будут идти сильные ливни и град, а порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение также действует и на 23 июня.
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