Глава Сбера заявил о самом выгодном моменте для вкладов россиян

Сейчас в России уникальное и наиболее выгодное время для того, чтобы хранить деньги на банковских вкладах с учетом уровней инфляции и их доходности. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф.
«[Высокая ставка ЦБ] — это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса. Его тяжело развивать в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная и выгодная ситуация», — заявил Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».
Он добавил, что ставки по вкладам в его компании достигли 18%. Они будут повышены, если ключевая ставка снова вырастет.
Сейчас ключевая ставка находится на уровне 16%. ЦБ сохранил ее 7 июня. Однако зампред Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что в июле ставка, вероятно, повысится до 17%, сообщает 360.ru. Однако экс-глава Центробанка Сергей Дубинин иного мнения. По его словам, в ближайшее время ставка останется неизменной, чтобы укрепление рубля продолжилось, передает «Национальная служба новостей».
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