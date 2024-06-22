Глава Сбера заявил о самом выгодном моменте для вкладов россиян

Глава Сбера Греф: в России сложилась уникальная выгодная ситуация для вкладов
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Высокая ключевая ставка мешает бизнесу, добавил Герман Греф
Высокая ключевая ставка мешает бизнесу, добавил Герман Греф Фото:

Сейчас в России уникальное и наиболее выгодное время для того, чтобы хранить деньги на банковских вкладах с учетом уровней инфляции и их доходности. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф.

«[Высокая ставка ЦБ] — это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса. Его тяжело развивать в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная и выгодная ситуация», — заявил Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что ставки по вкладам в его компании достигли 18%. Они будут повышены, если ключевая ставка снова вырастет.

Сейчас ключевая ставка находится на уровне 16%. ЦБ сохранил ее 7 июня. Однако зампред Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что в июле ставка, вероятно, повысится до 17%, сообщает 360.ru. Однако экс-глава Центробанка Сергей Дубинин иного мнения. По его словам, в ближайшее время ставка останется неизменной, чтобы укрепление рубля продолжилось, передает «Национальная служба новостей».

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Сейчас в России уникальное и наиболее выгодное время для того, чтобы хранить деньги на банковских вкладах с учетом уровней инфляции и их доходности. Об этом заявил глава Сбера Герман Греф. «[Высокая ставка ЦБ] — это не очень здоровая ситуация с точки зрения бизнеса. Его тяжело развивать в этих условиях, но с точки зрения людей, которые держат деньги на вкладах, это уникальная и выгодная ситуация», — заявил Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1». Он добавил, что ставки по вкладам в его компании достигли 18%. Они будут повышены, если ключевая ставка снова вырастет. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 16%. ЦБ сохранил ее 7 июня. Однако зампред Центробанка Кирилл Тремасов отметил, что в июле ставка, вероятно, повысится до 17%, сообщает 360.ru. Однако экс-глава Центробанка Сергей Дубинин иного мнения. По его словам, в ближайшее время ставка останется неизменной, чтобы укрепление рубля продолжилось, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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