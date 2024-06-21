Арабское мужское имя стало самым популярным для ребенка в ХМАО

Самым популярным именем для новорожденных детей в ХМАО стало Мухаммад — с начала года им назвали уже 162 ребенка. На втором месте находится Михаил (133), на третьем — Артем (109), на четвертом — Александр (105), а на пятом — Роман (95).
«Самыми популярными именами для детей у молодых родителей их ХМАО стали Мухаммад и Михаил. Так за первую половину этого года назвали целых 162 и 133 мальчиков. На третьем месте — имя Артем, которым назвали 109 новорожденных. Также в пятерке лидеров Александр (105) и Роман (95)», — выяснили Муксун.fm.
Среди женских имен лидируют София (119), Ева (110), Амина (110), Анна (101) и Мария (97). Самыми редкими являются Ренат, Еремей, Мустафохуджа — из мужских, а Роза, Рушана, Ляман — из женских.
По итогам 2023 года самым популярным мужским именем в ХМАО также стал Мухаммад, а женским — София. Такими именами назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.
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