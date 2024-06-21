21 июня 2024

Арабское мужское имя стало самым популярным для ребенка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Роза, Рушана, Ляман стали самыми редкими женскими именами для новорожденных в ХМАО
Роза, Рушана, Ляман стали самыми редкими женскими именами для новорожденных в ХМАО Фото:

Самым популярным именем для новорожденных детей в ХМАО стало Мухаммад — с начала года им назвали уже 162 ребенка. На втором месте находится Михаил (133), на третьем — Артем (109), на четвертом — Александр (105), а на пятом — Роман (95).

«Самыми популярными именами для детей у молодых родителей их ХМАО стали Мухаммад и Михаил. Так за первую половину этого года назвали целых 162 и 133 мальчиков. На третьем месте — имя Артем, которым назвали 109 новорожденных. Также в пятерке лидеров Александр (105) и Роман (95)», — выяснили Муксун.fm.

Среди женских имен лидируют София (119), Ева (110), Амина (110), Анна (101) и Мария (97). Самыми редкими являются Ренат, Еремей, Мустафохуджа — из мужских, а Роза, Рушана, Ляман — из женских.

По итогам 2023 года самым популярным мужским именем в ХМАО также стал Мухаммад, а женским — София. Такими именами назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.

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Самым популярным именем для новорожденных детей в ХМАО стало Мухаммад — с начала года им назвали уже 162 ребенка. На втором месте находится Михаил (133), на третьем — Артем (109), на четвертом — Александр (105), а на пятом — Роман (95). «Самыми популярными именами для детей у молодых родителей их ХМАО стали Мухаммад и Михаил. Так за первую половину этого года назвали целых 162 и 133 мальчиков. На третьем месте — имя Артем, которым назвали 109 новорожденных. Также в пятерке лидеров Александр (105) и Роман (95)», — выяснили Муксун.fm. Среди женских имен лидируют София (119), Ева (110), Амина (110), Анна (101) и Мария (97). Самыми редкими являются Ренат, Еремей, Мустафохуджа — из мужских, а Роза, Рушана, Ляман — из женских. По итогам 2023 года самым популярным мужским именем в ХМАО также стал Мухаммад, а женским — София. Такими именами назвали 348 мальчиков и 305 девочек, соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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