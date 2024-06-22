FT: Европа и США потратили годы на то, чтобы лишить Путина друга

FT: США и Европа несколько лет пытались испортить отношения Вучича и Путина
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На встрече в Сочи в 2021 году Александр Вучич заявил о дружеских отношениях с Владимиром Путиным
На встрече в Сочи в 2021 году Александр Вучич заявил о дружеских отношениях с Владимиром Путиным Фото:

Страны Запада годами работали над тем, что отдалить главу Сербии Александра Вучича от российского президента Владимира Путина, у которых ранее были дружеские отношения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Ключевая роль отводилась послу США в Сербии Кристоферу Хиллу. Его целью было отдалить Белград от Москвы. Это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет», — говорится в материале.

Ранее Сербия через третьи страны поставила Украине боеприпасы на внушительную сумму — около 800 миллионов евро. Вучич подтвердил эти данные, заявив, что знать страну, куда в конечном счете попадают снаряды, «это не его работа», уточняет Financial Times. 

В последний раз Путин и Вучич встречались в Сочи в 2021 году. На повестке были поставки российского газа, а также решение накопившихся вопросов. В том же году Вучич заявил, что у него дружеские отношения с главой РФ.

Сейчас Сербия стремиться попасть в Евросоюз. Глава Франции Эммануэль Макрон назвал это стратегическим выбором, передает RT.

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Страны Запада годами работали над тем, что отдалить главу Сербии Александра Вучича от российского президента Владимира Путина, у которых ранее были дружеские отношения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Ключевая роль отводилась послу США в Сербии Кристоферу Хиллу. Его целью было отдалить Белград от Москвы. Это удалось. Вучич не встречался и даже не звонил Путину в течение многих лет», — говорится в материале. Ранее Сербия через третьи страны поставила Украине боеприпасы на внушительную сумму — около 800 миллионов евро. Вучич подтвердил эти данные, заявив, что знать страну, куда в конечном счете попадают снаряды, «это не его работа», уточняет Financial Times.  В последний раз Путин и Вучич встречались в Сочи в 2021 году. На повестке были поставки российского газа, а также решение накопившихся вопросов. В том же году Вучич заявил, что у него дружеские отношения с главой РФ. Сейчас Сербия стремиться попасть в Евросоюз. Глава Франции Эммануэль Макрон назвал это стратегическим выбором, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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