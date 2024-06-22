«Нулевой» день главного молодежного форума Урала — «Утро» — в Новокольцовском районе Екатеринбурга закончился перформансом. В День памяти и скорби (22 июня началась Великая Отечественная война) сотни человек выстроились в слово «Помним», передает корреспондент URA.RU
Перед собравшимися выступали представители власти. От заксо — спикер Людмила Бабушкина, правительства — замы губернатора Валерий Чайников и Павел Креков, мэрии — замглавы города Марина Фадеева.
Подобные акции проходят по всей стране. В Екатеринбурге самая заметная состоялась накануне вечером — под медиаэкраном на улице Вайнера.
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