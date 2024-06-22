22 июня 2024

На окраине Екатеринбурга устроили мощный перформанс в память о войне. Фото

На форуме «Утро» почтили память героев Великой Отечественной войны
© Служба новостей «URA.RU»
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В акции участвовали сотни парней и девушек
В акции участвовали сотни парней и девушек Фото:

«Нулевой» день главного молодежного форума Урала — «Утро» — в Новокольцовском районе Екатеринбурга закончился перформансом. В День памяти и скорби (22 июня началась Великая Отечественная война) сотни человек выстроились в слово «Помним», передает корреспондент URA.RU

Перед собравшимися выступали представители власти. От заксо — спикер Людмила Бабушкина, правительства — замы губернатора Валерий Чайников и Павел Креков, мэрии — замглавы города Марина Фадеева.

Подобные акции проходят по всей стране. В Екатеринбурге самая заметная состоялась накануне вечером — под медиаэкраном на улице Вайнера.

Акция памяти прошла вечером 22 июня
Акция памяти прошла вечером 22 июня
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«Нулевой» день главного молодежного форума Урала — «Утро» — в Новокольцовском районе Екатеринбурга закончился перформансом. В День памяти и скорби (22 июня началась Великая Отечественная война) сотни человек выстроились в слово «Помним», передает корреспондент URA.RU Перед собравшимися выступали представители власти. От заксо — спикер Людмила Бабушкина, правительства — замы губернатора Валерий Чайников и Павел Креков, мэрии — замглавы города Марина Фадеева. Подобные акции проходят по всей стране. В Екатеринбурге самая заметная состоялась накануне вечером — под медиаэкраном на улице Вайнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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