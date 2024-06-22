22 июня 2024

Израиль проигнорировал предложение Киева по беспилотникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Иерусалима, израиль, флаг израиля, jerusalem, israel, иерусалим
Израиль оставил без ответа обращение Киева касательно беспилотников Фото:

Украина предложила Израилю сотрудничество в борьбе с иранскими дронами, однако израильская сторона это предложение проигнорировала. Киев намеревался пригласить к себе в страну соответствующих специалистов для изучения БПЛА.

«Это могла быть беспроигрышная ситуация: Украина получила бы модернизированные оборонные технологии, а Израиль смог бы испытать свои системы. Украина пыталась связаться с израильтянами и обсудить с ними это предложение. Но обращения остались без ответа», — говорится в статье на сайте 12 канала израильского телевидения.

По данным издания, это позволило бы израильской стороне продумать более эффективные методы противодействия дронам. Однако она не восприняла угрозу серьезно и не дала реального ответа на предложение.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Киев запросил у германской компании Quantum-Systems GmbH сотни разведывательных дронов Vector. 19 апреля этот производитель беспилотников, базирующийся в Мюнхене, открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине.

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Украина предложила Израилю сотрудничество в борьбе с иранскими дронами, однако израильская сторона это предложение проигнорировала. Киев намеревался пригласить к себе в страну соответствующих специалистов для изучения БПЛА. «Это могла быть беспроигрышная ситуация: Украина получила бы модернизированные оборонные технологии, а Израиль смог бы испытать свои системы. Украина пыталась связаться с израильтянами и обсудить с ними это предложение. Но обращения остались без ответа», — говорится в статье на сайте 12 канала израильского телевидения. По данным издания, это позволило бы израильской стороне продумать более эффективные методы противодействия дронам. Однако она не восприняла угрозу серьезно и не дала реального ответа на предложение. Ранее URA.RU сообщало о том, что Киев запросил у германской компании Quantum-Systems GmbH сотни разведывательных дронов Vector. 19 апреля этот производитель беспилотников, базирующийся в Мюнхене, открыл завод по производству дронов и центр разработок на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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