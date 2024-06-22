Единую субсидию на покупку школьной формы хотят ввести в России

В РФ хотят выплачивать многодетным семьям 10 тысяч рублей на школьную форму

23 июня 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

Минимум 10 тысяч рублей предложили выплачивать в России многодетным семьям на школьную форму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) выступила с инициативой установить в России единый норматив выплат многодетным семьям на покупку школьной формы и спортивной одежды. В качестве оптимального размера предложена сумма в 10 тысяч рублей. «Предлагаемый норматив составляет минимум 10 тысяч рублей. Это позволит унифицировать подход к поддержке многодетных семей по всей стране и избежать социального неравенства», — цитирует текст обращения АИДТ, адресованного вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, «Известия». Издание подчеркивает, что сейчас в разных регионах России размеры субсидий на школьную форму и спортивную одежду устанавливаются индивидуально, что приводит к недовольству родителей. Инициатива АИДТ направлена на создание более справедливой системы поддержки, которая будет учитывать как климатические, так и экономические особенности каждого региона. Обсуждение этого предложения уже прошло на совещании в Минпромторге, сообщает газета. Ранее партия «Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. В нем предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) выступила с инициативой установить в России единый норматив выплат многодетным семьям на покупку школьной формы и спортивной одежды. В качестве оптимального размера предложена сумма в 10 тысяч рублей. «Предлагаемый норматив составляет минимум 10 тысяч рублей. Это позволит унифицировать подход к поддержке многодетных семей по всей стране и избежать социального неравенства», — цитирует текст обращения АИДТ, адресованного вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, «Известия». Издание подчеркивает, что сейчас в разных регионах России размеры субсидий на школьную форму и спортивную одежду устанавливаются индивидуально, что приводит к недовольству родителей. Инициатива АИДТ направлена на создание более справедливой системы поддержки, которая будет учитывать как климатические, так и экономические особенности каждого региона. Обсуждение этого предложения уже прошло на совещании в Минпромторге, сообщает газета. Ранее партия «Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. В нем предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря.