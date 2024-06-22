22 июня 2024

Единую субсидию на покупку школьной формы хотят ввести в России

В РФ хотят выплачивать многодетным семьям 10 тысяч рублей на школьную форму
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьный базар. Школьные принадлежности. Курган, распродажа, школьная форма, школьный базар
Минимум 10 тысяч рублей предложили выплачивать в России многодетным семьям на школьную форму Фото:

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) выступила с инициативой установить в России единый норматив выплат многодетным семьям на покупку школьной формы и спортивной одежды. В качестве оптимального размера предложена сумма в 10 тысяч рублей.

«Предлагаемый норматив составляет минимум 10 тысяч рублей. Это позволит унифицировать подход к поддержке многодетных семей по всей стране и избежать социального неравенства», — цитирует текст обращения АИДТ, адресованного вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, «Известия».

Издание подчеркивает, что сейчас в разных регионах России размеры субсидий на школьную форму и спортивную одежду устанавливаются индивидуально, что приводит к недовольству родителей. Инициатива АИДТ направлена на создание более справедливой системы поддержки, которая будет учитывать как климатические, так и экономические особенности каждого региона. Обсуждение этого предложения уже прошло на совещании в Минпромторге, сообщает газета.

Ранее партия «Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. В нем предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) выступила с инициативой установить в России единый норматив выплат многодетным семьям на покупку школьной формы и спортивной одежды. В качестве оптимального размера предложена сумма в 10 тысяч рублей. «Предлагаемый норматив составляет минимум 10 тысяч рублей. Это позволит унифицировать подход к поддержке многодетных семей по всей стране и избежать социального неравенства», — цитирует текст обращения АИДТ, адресованного вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, «Известия». Издание подчеркивает, что сейчас в разных регионах России размеры субсидий на школьную форму и спортивную одежду устанавливаются индивидуально, что приводит к недовольству родителей. Инициатива АИДТ направлена на создание более справедливой системы поддержки, которая будет учитывать как климатические, так и экономические особенности каждого региона. Обсуждение этого предложения уже прошло на совещании в Минпромторге, сообщает газета. Ранее партия «Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. В нем предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...