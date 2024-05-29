«Единая Россия» разработала меры поддержки многодетных семей

29 мая 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Каждая десятая семья в России является многодетной, отметила Анна Кузнецова Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. Эти меры призваны обеспечить выполнение указа президента России Владимира Путина, направленного на поддержку многодетных семей. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства и детства Анна Кузнецова. «Каждая десятая семья в России является многодетной. Основная цель указа Путина — это унификация льгот и создание единого подхода к поддержке многодетности по всей стране. В наш стандарт включены самые эффективные практики», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает пресс-служба «Единой России» Среди предложенных мер — выплаты семейного капитала при рождении третьего ребенка, помощь в улучшении жилищных условий, льготы по коммунальным платежам с прогрессивной шкалой и бесплатный проезд в общественном транспорте. Также предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря. Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина подчеркнула, что министерство совместно с «Единой Россией» окажет поддержку регионам в принятии необходимых нормативных актов для реализации указа президента. На данный момент соответствующие акты уже действуют в 59 субъектах РФ, в том числе и Байконуре. «Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме. Чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных документом, могут вводить дополнительные меры поддержки», — отметила Ольга Баталина. Также «Единая Россия» организовала сбор предложений от регионов по улучшению нацпроекта «Семья». Всего их поступило более 3,5 тысячи. Анна Кузнецова рассказала, что больше всего предложений касалось расширения мер поддержки для семей с детьми, а также развития системы помощи молодым и студенческим семьям. Еще предложения касались и просемейной инфраструктуры. Все эти предложения партия направит правительству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» разработала единый стандарт поддержки многодетных семей, включающий 18 ключевых инициатив. Эти меры призваны обеспечить выполнение указа президента России Владимира Путина, направленного на поддержку многодетных семей. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, глава комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства и детства Анна Кузнецова. «Каждая десятая семья в России является многодетной. Основная цель указа Путина — это унификация льгот и создание единого подхода к поддержке многодетности по всей стране. В наш стандарт включены самые эффективные практики», — заявила Анна Кузнецова. Ее слова передает пресс-служба «Единой России» Среди предложенных мер — выплаты семейного капитала при рождении третьего ребенка, помощь в улучшении жилищных условий, льготы по коммунальным платежам с прогрессивной шкалой и бесплатный проезд в общественном транспорте. Также предусмотрены компенсации на школьную форму, принадлежности для учебы и оплаты путевок в лагеря. Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина подчеркнула, что министерство совместно с «Единой Россией» окажет поддержку регионам в принятии необходимых нормативных актов для реализации указа президента. На данный момент соответствующие акты уже действуют в 59 субъектах РФ, в том числе и Байконуре. «Мы ориентируем наши министерства на то, чтобы указ был реализован в полном объеме. Чтобы интересы многодетных семей оставались на первом месте при принятии региональных актов. Регионы, помимо стандартов, установленных документом, могут вводить дополнительные меры поддержки», — отметила Ольга Баталина. Также «Единая Россия» организовала сбор предложений от регионов по улучшению нацпроекта «Семья». Всего их поступило более 3,5 тысячи. Анна Кузнецова рассказала, что больше всего предложений касалось расширения мер поддержки для семей с детьми, а также развития системы помощи молодым и студенческим семьям. Еще предложения касались и просемейной инфраструктуры. Все эти предложения партия направит правительству.