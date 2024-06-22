В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров

В Санкт-Петербурге задержаны медиаменеджеры, связанные с погибшим основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Их подозревают в вымогательстве у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты петербургского заксобрания Александра Малькевича, передает «Фонтанка».
«Сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. Им вменяют статью УК РФ о вымогательстве», — написано в telegram-канале издания. Следствие, по данным "Фонтанки", ведет МВД.
По версии следствия, Горбунов и Метелев требовали деньги у Малькевича, который в прошлом был связан со структурами Пригожина. Несмотря на попытки разрешить ситуацию без привлечения правоохранительных органов, Малькевич обратился с заявлением в ФСБ, что привело к задержанию.
Горбунов ранее работал в «Комсомольской правде» и «РИА Новости», а с 2019 года возглавлял медиагруппу «Патриот». Метелев известен как соучредитель журнала «Оперативное прикрытие» и издатель газеты «Версия в Питере». Собеседники «Фонтанки» предположили, что он мог быть связан с проектами, в которых был заинтересован Пригожин. Малькевич занимает должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга и баллотируется в законодательное собрание от «Единой России».
Обновлено в 02:38
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ответ ожидается.
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