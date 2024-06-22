22 июня 2024

Стало известно, как Анастасия Заворотнюк узнала про свой диагноз

Заворотнюк узнала свой диагноз сразу после дня рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк узнала о своем страшном диагнозе сразу после дня рождения Фото:

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала о своем диагнозе, глиобластоме, сразу после дня рождения в 2019 году. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

«У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», — цитирует Татьяну Навку «Комсомольская правда».

Спортсменка, которая долгое время работала в паре с супругом Заворотнюк, фигуристом Петром Чернышевым, отметила, что актриса старалась подбадривать переживавших за нее родственников. Многое восприняла с юмором и не падала духом.

Анастасии Заворотнюк ушла из жизни 30 мая 2024 года после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. Прощание с героиней популярного сериала «Моя прекрасная няня» состоялось в Москве.

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Актриса Анастасия Заворотнюк узнала о своем диагнозе, глиобластоме, сразу после дня рождения в 2019 году. Об этом рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. «У Насти был день рождения 3 апреля, и она себя не очень чувствовала хорошо — лицо немного перекосило. Все думали, что это нерв воспалился, и буквально на следующий день они пошли проверяться, и там обнаружили все это», — цитирует Татьяну Навку «Комсомольская правда». Спортсменка, которая долгое время работала в паре с супругом Заворотнюк, фигуристом Петром Чернышевым, отметила, что актриса старалась подбадривать переживавших за нее родственников. Многое восприняла с юмором и не падала духом. Анастасии Заворотнюк ушла из жизни 30 мая 2024 года после нескольких лет борьбы с раком головного мозга. Прощание с героиней популярного сериала «Моя прекрасная няня» состоялось в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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