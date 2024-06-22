22 июня 2024

Стало известно, как вырастут тарифы на ЖКУ с июля

Доцент Казанцева: с июля тарифы на ЖКУ повысят
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индексация тарифов будет проводиться впервые за 1,,5 года
Индексация тарифов будет проводиться впервые за 1,,5 года Фото:

С 1 июля тарифы на ЖКУ впервые за полтора года будут проиндексированы в среднем на 10%. Об этом заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

"С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. В целом повышение является своевременным — его не было полтора года», — поделилась Казанцева с агентством «Прайм».

Эксперт добавила, что на отдаленных территориях рост тарифов составит чуть более 4%, а на остальных может доходить до 15%. Так газ для приготовления пищи поднимется в цене на 23%, горячая вода и водоотведение вырастут на 11-14%, а тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%. Казанцева заключила, что в последующие годы рост тарифов на ЖКУ не должен превышать 4-5 процентов.

Ранее аналогичный прогноз по росту тарифов ЖКХ давал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его мнению, любое повышение цен — это реакция производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. При этом цены на ЖКУ не должны превышать предельных значений, рассчитанных в регионе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля тарифы на ЖКУ впервые за полтора года будут проиндексированы в среднем на 10%. Об этом заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. "С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. В целом повышение является своевременным — его не было полтора года», — поделилась Казанцева с агентством «Прайм». Эксперт добавила, что на отдаленных территориях рост тарифов составит чуть более 4%, а на остальных может доходить до 15%. Так газ для приготовления пищи поднимется в цене на 23%, горячая вода и водоотведение вырастут на 11-14%, а тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%. Казанцева заключила, что в последующие годы рост тарифов на ЖКУ не должен превышать 4-5 процентов. Ранее аналогичный прогноз по росту тарифов ЖКХ давал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его мнению, любое повышение цен — это реакция производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. При этом цены на ЖКУ не должны превышать предельных значений, рассчитанных в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...