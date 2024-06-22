Стало известно, как вырастут тарифы на ЖКУ с июля

С 1 июля тарифы на ЖКУ впервые за полтора года будут проиндексированы в среднем на 10%. Об этом заявила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
"С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. В целом повышение является своевременным — его не было полтора года», — поделилась Казанцева с агентством «Прайм».
Эксперт добавила, что на отдаленных территориях рост тарифов составит чуть более 4%, а на остальных может доходить до 15%. Так газ для приготовления пищи поднимется в цене на 23%, горячая вода и водоотведение вырастут на 11-14%, а тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит — на 8,7%. Казанцева заключила, что в последующие годы рост тарифов на ЖКУ не должен превышать 4-5 процентов.
Ранее аналогичный прогноз по росту тарифов ЖКХ давал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его мнению, любое повышение цен — это реакция производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. При этом цены на ЖКУ не должны превышать предельных значений, рассчитанных в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.