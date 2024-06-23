Боевики ВСУ подорвали солдата за попытку сдаться в плен

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Боец ВСУ погиб от атаки украинского дрона
Боец ВСУ погиб от атаки украинского дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе села Парасковиевка дрон ВСУ атаковал украинского солдата, который добровольно хотел сдаться в плен. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Там отметили, что перемещение украинского бойца контролировалось операторами БПЛА ВС РФ.

«В районе Парасковиевки солдат ВСУ решил добровольно сложить оружие и перейти на сторону российских войск <...> Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, из-за полученных ранений боец ВСУ погиб. Его перемещение контролировалось операторами российских БПЛА.

Ранее российский снайпер с позывным «Чех» сообщил, что ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны России, а также отсутствия провизии и поддержки, передает «Национальная служба новостей». Также под Красногоровкой сдались в плен трое военнослужащих ВСУ, сообщает RT. 

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В районе села Парасковиевка дрон ВСУ атаковал украинского солдата, который добровольно хотел сдаться в плен. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Там отметили, что перемещение украинского бойца контролировалось операторами БПЛА ВС РФ. «В районе Парасковиевки солдат ВСУ решил добровольно сложить оружие и перейти на сторону российских войск <...> Однако, уже на подходе к позициям ВС РФ, украинский дрон атаковал солдата», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации военкоров, из-за полученных ранений боец ВСУ погиб. Его перемещение контролировалось операторами российских БПЛА. Ранее российский снайпер с позывным «Чех» сообщил, что ВСУ под Артемовском сдаются в плен из-за плотного снайперского и артиллерийского огня со стороны России, а также отсутствия провизии и поддержки, передает «Национальная служба новостей». Также под Красногоровкой сдались в плен трое военнослужащих ВСУ, сообщает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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