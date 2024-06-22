22 июня 2024

Южная Корея поставила ультиматум России по Украине из-за союза с КНДР

Поставка оружия ВСУ от Южной Кореи зависит от отношений РФ с КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поставка оружия ВСУ со стороны Южной Кореи зависит от отношений РФ и Северной Кореи
Поставка оружия ВСУ со стороны Южной Кореи зависит от отношений РФ и Северной Кореи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Судьба решения южнокорейских властей о поставке вооружения для ВСУ зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с КНДР. Об этом сообщил директор национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.

«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия», — передает слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap News Agency. Он задался вопросом о том, какие возможности будут у Южной Кореи, если Россия предоставит высокоточное оружие КНДР.

Это заявление последовало после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который включает обязательства по взаимной обороне и военно-технологическому сотрудничеству, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это, президент России Владимир Путин предупредил, что поставки оружия Южной Кореей Украине могут привести к нежелательным последствиям

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судьба решения южнокорейских властей о поставке вооружения для ВСУ зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с КНДР. Об этом сообщил директор национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин. «Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия», — передает слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap News Agency. Он задался вопросом о том, какие возможности будут у Южной Кореи, если Россия предоставит высокоточное оружие КНДР. Это заявление последовало после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который включает обязательства по взаимной обороне и военно-технологическому сотрудничеству, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это, президент России Владимир Путин предупредил, что поставки оружия Южной Кореей Украине могут привести к нежелательным последствиям
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...