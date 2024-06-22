Южная Корея поставила ультиматум России по Украине из-за союза с КНДР

Судьба решения южнокорейских властей о поставке вооружения для ВСУ зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с КНДР. Об этом сообщил директор национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин.
«Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия», — передает слова Чан Хо Чжина агентство Yonhap News Agency. Он задался вопросом о том, какие возможности будут у Южной Кореи, если Россия предоставит высокоточное оружие КНДР.
Это заявление последовало после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который включает обязательства по взаимной обороне и военно-технологическому сотрудничеству, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это, президент России Владимир Путин предупредил, что поставки оружия Южной Кореей Украине могут привести к нежелательным последствиям
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