Поставки оружия КНДР и переговоры с Украиной: о чем говорил Путин с журналистами во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин подвел итоги своих поездок в КНДР и Вьетнам во время беседы с журналистами, затрагивая ключевые аспекты сотрудничества с КНДР и конфликта на Украине. URA.RU приводит главные заявления российского лидера — в материале.
Договор РФ с КНДР
Президент России Владимир Путин прокомментировал подписание нового договора с КНДР, отметив его сходство с предыдущим соглашением. Он также подчеркнул, что несмотря на изменения в международной обстановке, основные положения договора остались неизменными.
«Хочу обратить внимание вот на что: ведь этот договор — это не новинка какая-то. Мы заключили этот договор в связи с тем, что старый договор прекратил существование», — отметил Путин.
Глава РФ подчеркнул, что договор с КНДР предусматривает помощь при военной агрессии. По его словам, это повторяет положения предыдущего соглашения. Российский глава также допустил поставки оружия Северной Корее.
Он заверил, что Сеулу не стоит беспокоиться по поводу этого договора, если не планируются никакие агрессивные действия против Пхеньяна. Путин подчеркнул, что поставки оружия Южной Кореей Украине могут привести к нежелательным последствиям. В ответ на такие действия Россия может принять меры, которые окажутся неприятными для руководства Южной Кореи.
Санкции против КНДР
По словам Путина, санкции, введенные Советом безопасности ООН, против КНДР по политическим мотивам являются негуманными и не соответствуют современным стандартам развития человечества. «[Введение санкций] ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в сложном положении материальном, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает?» — отметил Путин. Глава РФ также сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда.
Конфликт на Украине
Россия не обращалась за помощью в украинском конфликте к КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, достигнутые договоренности в области обороны не связаны с текущей спецоперацией.
«Мы никого не просим [о помощи в конфликте с Украиной], нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — отметил Путин. Он уточнил, что оборонительные соглашения между РФ и КНДР предусматривают взаимодействие в случае военной агрессии против России.
«Я говорил, у нас нет цели к Харькову подходить, это тактическое направление», — заявил Путин.
Путин также отметил, что у России нет цели подходить к Харькову. По его словам, это тактическое направление.
Российский глава подчеркнул, что страна не выведет войска из зоны спецоперации, если Киев ставит такое условие для переговоров. Он отметил, что РФ пойдет до конца, так как в случае поражения на Украине Россия потеряет государственность.
Действия Запада
По словам Путина, Запад сменит украинского лидера Владимира Зеленского в первой половине 2025 года. Он отметил, что западные страны повесят на президента Украины все непопулярные решения.
Российский глава подчеркнул, что реакция Запада на мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта. «Что будет позднее — это время покажет. Все будет зависеть от того, как будет меняться ситуация на земле», — добавил Путин.
Ядерная доктрина РФ и превентивный удар
Россия рассматривает возможность изменений в своей ядерной доктрине. Это связано с действиями противника по снижению порога использования ядерного оружия. Он также отметил, что РФ в данный момент не нужно наносить превентивный ядерный удар.
«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответном, встречном, ударе противник будет гарантированно уничтожен», — подчеркнул Путин.
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